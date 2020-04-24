السعودية | خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفلسطيني هنأه خلاله بحلول شهر رمضان

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفلسطيني هنأه خلاله بحلول شهر رمضان والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:25 مساءً, 24 أبريل 2020 م المناطق_واس تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اتصالاً هاتفيًّا اليوم، من فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، هنأه خلاله بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقد أعرب الملك المفدى عن شكره وتقديره لفخامته على ما عبر عنه من تهنئة، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق جميع المسلمين لصيامه وقيامه.

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