السعودية | وزير الحرس الوطني يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بحلول شهر رمضان

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:04 مساءً, 24 أبريل 2020 م المناطق_واس رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني باسمه وباسم جميع منسوبي وزارة الحرس الوطني من مدنيين وعسكريين التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وسأل سمو الأمير عبد الله بن بندر المولى عز وجل بأن يجعل هذا الشهر شهر خير وبركة على الأمتين العربية والإسلامية، وأن يحفظ الله بلادنا من كل مكروه في ظل قيادتنا الحكيمة.

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