شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى للمقيمين.. «الجوازات» تطلق تطبيق «مقيم» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت المديرية العامة للجوازات، عن إطلاق تطبيق "مقيم" على الهواتف الذكية، لإنجاز معاملات الجوازات للمقيمين. وقالت عبر "تويتر": "لرفع مستوى الخدمة في بوابة مقيم الإلكترونية؛ أطلقت المديرية العامة للجوازات تطبيق مقيم على الهواتف الذكية؛ لإنجاز معاملات الجوازات للمقيمين بشكل آمن وسريع".

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