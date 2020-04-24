شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تطلق نصائح وإرشادات يومية عبر «صم بصحة» والان نبدء بالتفاصيل

بدأت وزارة الصحة اليوم، إطلاق حملتها التوعوية السنوية الخاصة لشهر رمضان تحت شعار "صم بصحة" بالشراكة مع سابك، وذلك عبر منصتها التوعوية "عش بصحة" على منصات التواصل الاجتماعي.

وتتضمن العديد من الرسائل الصحية اليومية ومجموعة من النصائح والإرشادات التوعوية عن الصيام لكافة أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وشرائحهم حيث يتم التركيز بشكل خاص على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مثل مرضى السكري والضغط والقلب والكلى وغيرهم.

كما خصصت عبر منصتها في "الانستقرام" برنامج لوصفات طبخ صحية "اطبخ بصحة" بهدف تحفيز المجتمع على إتباع نمط حياة صحي وتناول غذاء صحي متوازن، حيث تم خلال اليوم الأول من رمضان نشر إنفوجرافيك توضح فيه الصحة أن التمر هو أفضل ما يستفتح به وجبة الإفطار في رمضان نظراً لاحتوائه على المعادن والألياف والسكريات الطبيعية التي تمد الإنسان بالطاقة.

ويمكن متابعة هذه الحملة عبر حسابات #عش_بصحة في منصات التواصل الاجتماعي.