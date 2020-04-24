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الملك يبادل الرئيس التونسي التهنئة برمضان

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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًّا اليوم، من الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.

وبادل خادم الحرمين الشريفين، الرئيس التونسي التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.

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