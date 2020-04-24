شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يبادل الرئيس التونسي التهنئة برمضان والان نبدء بالتفاصيل
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًّا اليوم، من الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.
وبادل خادم الحرمين الشريفين، الرئيس التونسي التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.
كانت هذه تفاصيل خبر الملك يبادل الرئيس التونسي التهنئة برمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.