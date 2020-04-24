شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى تهنئة الرئيس الفلسطيني بحلول رمضان والان نبدء بالتفاصيل
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًّا اليوم، من الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، هنأه خلاله بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وأعرب الملك المفدى عن شكره وتقديره لرئيس دولة فلسطين على ما عبر عنه من تهنئة، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق جميع المسلمين لصيامه وقيامه.
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