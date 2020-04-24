، أدنى حصيلة يومية منذ شهر.. إيطاليا تسجِّل 420 حالة وفاة بسبب "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفع إجمالي حالات الإصابة إلى أكثر من 192 ألفًا.. وهو الثالث على مستوى العالم

أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا اليوم الجمعة تسجيل أدنى حصيلة للوفيات اليومية منذ 19 مارس الماضي؛ إذ تم تسجيل 420 حالة وفاة.

وفي التفاصيل، يعد هذا العدد من الوفيات أقل من الرقم الذي تم تسجيله الخميس، الذي وصل إلى 464 حالة وفاة، فيما تم تسجيل نحو 3021 إصابة جديدة الجمعة مقارنة بـ 2646 تم تسجيلها الخميس، وفقًا لـ"رويترز".

وأشارت وكالة الحماية المدنية إلى أن حصيلة الوفيات منذ ظهور فيروس كورونا في إيطاليا يوم 21 فبراير بلغت 25969 وفاة، وهي ثاني أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة، فيما ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 192994، وهو الثالث على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.

وانخفض عدد حاملي المرض المسجلين حاليًا إلى 106527 من 106848 الخميس، وهو خامس انخفاض يومي على التوالي.إيطاليا فيروس كورونا الجديد