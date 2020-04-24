، مصر تسجل 201 إصابة جديدة بـ "كورونا" و7 وفيات ،

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أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم، عن تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً بفيروس كورونا المستجد، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة الانتباه إلى وفاة 7 حالات.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1417 حالة، من ضمنهم الـ 1075 متعافيًا.
وأفاد مجاهد بأن إجمالي العدد، الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 4092 حالة، من بينهم 1075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و294 حالة وفاة.
مصر فيروس كورونا الجديد
مصر تسجل 201 إصابة جديدة بـ "كورونا" و7 وفياتوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-24
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم، عن تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً بفيروس كورونا المستجد، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة الانتباه إلى وفاة 7 حالات.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1417 حالة، من ضمنهم الـ 1075 متعافيًا.
وأفاد مجاهد بأن إجمالي العدد، الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 4092 حالة، من بينهم 1075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و294 حالة وفاة.
24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441
11:19 PM
24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441
11:22 PM
ارتفعت أعداد المصابين فيها إلى 4092
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم، عن تسجيل 201 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً بفيروس كورونا المستجد، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة الانتباه إلى وفاة 7 حالات.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معملياً من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1417 حالة، من ضمنهم الـ 1075 متعافيًا.
وأفاد مجاهد بأن إجمالي العدد، الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 4092 حالة، من بينهم 1075 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و294 حالة وفاة.
، مصر تسجل 201 إصابة جديدة بـ "كورونا" و7 وفيات ،
المصدر : الخليج 365
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