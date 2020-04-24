- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، اتصالاً هاتفيّاً اليوم، من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هنأه خلاله بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وتفصيلاً، أعرب الملك المفدى عن شكره وتقديره لفخامته على ما عبر عنه من تهنئة، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق جميع المسلمين لصيامه وقيامه.
وفي سياق متصل، تلقى خادم الحرمين الشريفين، اتصالاً هاتفيّاً اليوم، من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.
وقد بادل خادم الحرمين الشريفين، فخامته التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.
24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441 11:11 PM
تبادل معهما التهاني سائلاً الله أن يعيدها على الأمتَيْن الإسلامية والعربية بالخير والبركات
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، اتصالاً هاتفيّاً اليوم، من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هنأه خلاله بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وتفصيلاً، أعرب الملك المفدى عن شكره وتقديره لفخامته على ما عبر عنه من تهنئة، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق جميع المسلمين لصيامه وقيامه.
وفي سياق متصل، تلقى خادم الحرمين الشريفين، اتصالاً هاتفيّاً اليوم، من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.
وقد بادل خادم الحرمين الشريفين، فخامته التهنئة بهذه المناسبة، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير والبركات.
، خادم الحرمَيْن يتلقى التهنئة من الرئيسَيْن الفلسطيني والتونسي بمناسبة شهر رمضان ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمَيْن يتلقى التهنئة من الرئيسَيْن الفلسطيني والتونسي بمناسبة شهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.