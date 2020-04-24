شاهد.. دعاء الشيخ ماهر المعيقلي من بيت الله الحرام في أجواء روحانية

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): بثت قناة بثت قناة السعودية ، اليوم الجمعة، دعاء للشيخ ماهر المعقيلي من بيت الله الحرام في أول أيام شهر رمضان الكريم. ورصد الفيديو الأجواء الروحانية في أرجاء البيت الحرام في أول أيام الشهر الكريم.

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