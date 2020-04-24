شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. امتلاء سوق الخضار ببريدة بالأجانب المخالفين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بريدة (صدى): وثّق مقطع فيديو، التزاحم الشديد في سوق الخضار بمحافظة بريدة اليوم الجمعة. وثّق مقطع فيديو، التزاحم الشديد في سوق الخضار بمحافظة بريدة اليوم الجمعة. وأوضح الفيديو، امتلاء السوق بالأجانب المخالفين لقرار منع التجول وضرورة التباعد الإلزامي وطبقت المملكة هذه الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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