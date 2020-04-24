شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تضارب "نادي المرتزقة" حول عاصفة الحزم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ماجد القزيز (صدى):

وثّق مقطع فيديو، تضارب القناعات التي تُقدمها قناة الجزيرة القطرية لموظفيها، وذلك ضمن حلقات برنامج " نادي المرتزقة " .

وأوضحت الحلقة، أمثلة على الحشو الذي يقوم به "نادي المرتزقة" في أدمغة منسوبيه، إذ أقنعوهم قبل سنتين بأن عاصفة الحزم الهدف بها إنقاذ الأمن العربي واليمن، وبعد السنتين حاولوا إقناعهم بأن عاصفة الحزم عدوان على بلد عربي .

وكذلك حاولوا إفهامهم أن السعودية يجب أن تتخلص من مظاهر التشدد الديني ثم حاولوا إقناعهم بأن السعودية يجب أن تعيد هذه المظاهر لكي تحافظ على الهوية الإسلامية.