شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. لحظة هطول أمطار غزيرة على الدلم بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):رصد مقطع فيديو هطول أمطار غزيرة على محافظة الدلم بمنطقة الرياض في أول يوم من رمضان، مما أثار المشهد إعجاب المواطنين.
وكانت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، نبهت هطول أمطار رعدية في 5 مناطق، فضلًا عن نشاط الرياح السطحية في 6 مناطق أخرى.
وتوقعت هيئة الأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق " الرياض، الشرقية، عسير، الباحة ومرتفعات جازان "، فضلًا عن نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية قد تصل إلى شبه انعدام.
ولفتت الهيئة إلى أن البحر ألأحمر يشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي وشرقيه إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
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