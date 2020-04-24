شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إعلان يروج لعمل المواطنين في مجال البقالة :« ليس عيب» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

ظهر الإعلامي مهند عبيد، اليوم الجمعة، في إعلان رمضاني جديد يروج من خلاله لفكرة شغل المواطنين لقطاع الغذاء والبقالة.

ولفت " عبيد" في الفيديو الإعلاني الذي بثته قناة السعودية إلى أن قطاع الغذاء والبقالة من القطاعات التي تشهد مكاسب كبير وربح بشكل واسع.

وتساءل "عبيد" عن سبب عدم شغل السعوديين لمثل هذه القطاعات قائلا: "هل لأنه قطاع كبير وصعب، ولا لأن تفاصيله كتيرة، ولا عيب؟"، مؤكدًا على أن العمل في هذا القطاع لا يعتبر عيبًا بل أمر سينعكس بشكل إيجابي على الجميع.