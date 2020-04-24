شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الخثلان: علاج الربو يُفسد الصيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): علّق الدكتور سعد بن تركي الخثلان، على مسألة إفساد الصيام بسبب علاج الربو. علّق الدكتور سعد بن تركي الخثلان، على مسألة إفساد الصيام بسبب علاج الربو. وقال "الخثلان":" القول بأن علاج الربو لا يُفسد الصيام هذا غير دقيق، وعلاج الربو ينقسم إلى قسمين " . وأضاف: " القسم الأول العلاج عن طريق البودرة وهذا يُفسد الصيام، والعلاج عن طريق البخاخ وهو لا يُفسد الصيام " .

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