امرأة منتقبة تدخل في عراك عنيف مع رجال أمام محل بجدة في أول أيام رمضان (فيديو)

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):في مشهد مروع شهدته جدة، اليوم الجمعة، اشتبك رجل مع عدد من الرجال في مشاجرة عنيفة أمام أحد المحال بالتزامن مع أول أيام شهر رمضان الكريم.
ووثق الفيديو إقدام شخص على الدخول في عراك مع عدد من الرجال أمام محل تجاري؛ فيما ظهرت امرأتين في الفيديو تحاولان فض الشجار.
وحتى الأن لم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل من الجهات المسؤولة حول سبب هذا الشجار، الذي يتعارض مع قدسية الشهر المبارك.
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