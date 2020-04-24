شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. ساحات المسجد النبوي بالمدينة بعد الإفطار وقبل التراويح في أول أيام رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

رصد مقطع فيديو المسجد النبوي في المدينة المنورة خاويا تماما من المصلين بعد الإفطار وقبل التراويح في أول أيام رمضان.

ويأتي ذلك في ظل تعليق الدخول إلى لساحات المسجد النبوي الشريف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة.

وكانت صلاة التراويح أقيمت بالحرم النبوي الشريف فى أول أيام شهر رمضان، دون مصلين للمرة الأولى فى التاريخ الحديث، حيث ابتهل الشيخ صلاح البدير إمام وخطيب مسجد النبى صلى الله عليه وسلم، فى الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى لصرف البلاء والمرض عن العالمين، وإعادة فتح المساجد التى أغلقت بسبب وباء كورونا.