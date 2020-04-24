شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. الزعاق : اليوم مرحلة قران حادي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن اليوم، الجمعة، مرحلة قران حادي والذي يقال فيه "قران حادي على الماء منادي".

وأوضح أن هذه المرحلة هي مرحلة اقتران الثريا بهلال أول الشهر الهجري، وهي تعد دلالة على نهاية الحسبة الشتوية، وبداية الحسبة الصيفية.

وأكد أن هذا الاقتران يعتبر آخر الاقترانات الموسمية، والتي تتزامن مع رجوع الأهالي من الرعي في البر لنهاية الربيع وبداية اشتداد الحر.