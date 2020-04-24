شكرا لمتابعة خبر عن صورة لهلال شهر رمضان من مرصد تمير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثق مرصد تمير الفلكي منذ قليل صورة للهلال في أول أيام شهر رمضان المبارك. وثق مرصد تمير الفلكي منذ قليل صورة للهلال في أول أيام شهر رمضان المبارك. يذكر أن المحكمة العليا أعلنت يوم أمس، الخميس، أن اليوم هو غرة شهر رمضان المبارك.

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