شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى للصائمين.. 3 أطعمة تناولها في السحور تحمي من العطش أثناء الصيام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نصح عالم في أبحاث المسرطان، بتناول ثلاث أطعمة ومشروبات في السحور بهدف التقليل من العطش أثناء الصيام طوال النهار.





وأكد الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، على حسابه في موقع "تويتر"، أن "تناول التمر والموز واللبن في وجبة السحور يقلل من العطش لإحتوائه على البوتاسيم".

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ونبَّه "الخضيري" إلى ضرورة عدم "تناول الوجبات السريعة -خلال السحور- فإنها تحتوي على الصوديوم الذي يزيد العطش أثناء الصيام".





وأضاف عالم المسرطنات: "تذكر أن رمضان شهر تخفيف الأكل وتقليل الوجبات، اكسب صحة ورشاقة بإذن الله، لاتجعله يمر إلا أن تكسب أربعة أشياء".

وأوضح "الخضيري" أن الأشياء الأربعة التي يجب اكتسابها من رمضان، هي "تخفيف الوزن، ترك التدخين، عبادة وتقرّب الى الله، (كسب وتزوّد وليس لهو)، شرب الماء الصافي وليس الأصباغ".