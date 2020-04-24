شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية تصدم الجميع وتعلن تسجيل 15 ألف إصابة وهذا عدد المتعافين! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة ، عن تسجيل 1172 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 15102 حالة في المملكة .
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا، أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 15102 حالة حتى الآن ، بينها 12926 حالة نشطة، منها 93 حالة حرجة تتلقى الرعاية المناسبة.
وأوضح أنه تم تسجيل 6 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 127 حالة.
كما تم تسجيل 124 حالة تعافي، ليصل مجموع المتعافين إلى 2049 حالة.
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