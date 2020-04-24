شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : منظمة الصحة العالمية تعلن عن وباء آخر يهدد بموت 770 ألف شخص والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت منظمة الصحة العالمية ، أن هناك تراجع في جهود المعركة ضد الملاريا جنوب الصحراء الكبرى في افريقيا، حيث أشارت التوقعات الجديدة إلى أنه من الممكن أن يموت 770 ألف شخص بسبب هذا الوباء.



وتابعت المنظمة بان عدد القتلى ضعف آخر إحصاء مفصل قبل عامين، عندما مات أكثر من 360 ألف شخص، وسيكون أسوأ أرقام في المنطقة منذ عام 2000.

ومن جهتم عبر خبراء الصحة عن مخاوفهم من أن جائحة فيروس كورونا يمكن أن يؤدي إلى تآكل المعركة العالمية ضد العديد من الأمراض، فإن جنوب الصحراء الكبرى هي الأكثر تضررا من الملاريا.