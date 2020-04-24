أخبار السعودية اليوم.. 3 أشياء يجب معرفتها عن منتجات شبيه الحليب والألبان.. أمطار رعدية بـ5 مناطق في ثاني أيام رمضان

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية ليوم الجمعة 24 أبريل أبرز أخبار المملكة ومنها، توضيح الهيئة العامة للغذاء والدواء بشأن منتجات الحليب والألبان التي يطلق عليها «شبيه»، وحالة الطقس المتوقعة.

بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع توزيع 38 ألف سلة غذائية لشهر رمضان في السودان

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مشروع توزيع السلال الغذائية خلال شهر رمضان المبارك في السودان، بحضور كبير مستشاري رئيس الوزراء السوداني الشيخ خضر أحمد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن محسن جعفر، وممثلي منظمة العون الإنساني والاغتنام للتنمية البشرية.

بخطوات بسيطة.. هكذا يمكنك التبليغ عن مخالفات منع التجول عبر «كلنا آمن»

أوضح تطبيق كلنا آمن آلية الإبلاغ عن مخالفات منع التجول، بعد إضافة خيار خاصّ للإبلاغ عن هذه المخالفات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19.

بالصور.. التزام المواطنين والمقيمين في العاصمة المقدسة بمنع التجول أول أيام رمضان

شهدت طرق وشوارع العاصمة المقدسة، مع بداية شهر رمضان المبارك- تواجد الجهات الأمنية المختلفة لتطبيق أمر منع التجول والإجراءات الاحترازية الإضافية للتخفيف من آثار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

3 أشياء يجب معرفتها عن منتجات شبيه الحليب والألبان

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن منتجات الحليب والألبان التي يطلق عليها «شبيه» هي منتجات يتم فيها الاستبدال الكلي أو الجزئي لدهن الحليب بالزيوت النباتية.

«الجوازات» توضح إمكانية تمديد التأشيرات المنتهية للعالقين في الخارج

أوضحت المديرية العامة للجوازات، موقف العالقين في الخارج ويحملون تأشيرات خروج وعودة منتهية، من تمديدها في ظل الظروف الراهنة.

«أمانة الرياض»: إقبال متزايد على شراء المواشي وذبحها وتوصيلها عبر الـ«واتس آب»

أكدت أمانة منطقة الرياض، اليوم الجمعة، إقبال السكان على خدمة طلبات شراء المواشي وذبحها وتوصيلها عبر «الواتس آب».

شؤون الحرمين الشريفين تبدأ توزيع عبوات مياه زمزم مؤقتًا عبر منصة هناك

دشنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي منصة هناك الإلكترونية لتوزيع وتوصيل مياه زمزم المبارك إلى المنازل، وسيبدأ العامل بها من يوم الإثنين المقبل.

«تعليم صبيا» تسلم 62 مبنى للقطاعات الحكومية لتسكين العمالة الوافدة

سلّمت إدارة تعليم محافظة صبيا 62 مبنى تعليمياً؛ لتكون تحت تصرف عدد من الجهات والقطاعات الحكومية في منطقة جازان؛ لاستخدامها كمراكز إيواء مؤقتة وسكن للعمالة الوافدة خلال فترة منع التجول؛ بهدف تقليل الازدحام داخل المجمعات السكنية للشركات التي يعمل فيها الوافدون.

الأرصاد تتوقع «طقس ثاني أيام رمضان»: أمطار رعدية في 5 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية في 5 مناطق، غدًا السبت، فضلًا عن نشاط الرياح السطحية في 6 مناطق أخرى.

وجود أمني مكثف لتطبيق أمر منع التجول بتبوك أول أيام رمضان

كثّفت القطاعات الأمنية بمنطقة تبوك متابعتها ووجودها في أول أيام شهر رمضان المبارك؛ لتطبيق أمر منع التجول ضمن الإجراءات الاحترازية.

بالفيديو.. الإطاحة بعمالة وافدة خزنت «طماطم» لبيعها بأسعار مرتفعة في تبوك

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أطاحت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة، بعمالة وافدة في تبوك، خزنت 4 آلاف صندوق طماطم؛ لبيعها بأسعار مغالى فيها.

لجنة متابعة مستجدات «كورونا» تطمئن على أوضاع المصابين والرعاية الطبية المقدمة لهم

عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا صباح اليوم اجتماعها الـ «65» واطلعت على التقارير والتطورات كافة حول الفيروس، كما جرى استعراض الحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها.

أمانة المدينة المنورة تعتمد 4 مخططات سكنية جديدة

اعتمدت أمانة المدينة المنورة أربعة مخططات سكنية خاصة جديدة بمساحة تجاوزت 1.400.000 متر مربع.

الزكاة والدخل تدعو إلى الاستفادة من هاتف زكاتي وتطبيق (زكاتي) لإخراج الزكاة إلكترونيًّا

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل الأفراد لإخراج زكاتهم «اختياريًّا» عبر خدمة هاتف زكاتي وبوابة (زكاتي)، وتطبيق (زكاتي) للهواتف الذكية، مؤكدة أنها تسعى عبر المنصات الإلكترونية إلى توفير خدمات اختيارية للأفراد تمكّنهم من دفع زكاتهم إلكترونيًّا.

مؤسسة النقد العربي السعودي تطبق حزمة برامج لمساندة القطاع الخاص للحد من الآثار المالية لفيروس كورونا

طرحت مؤسسة النقد العربي السعودي برنامج تصل قيمته في المرحلة الحالية إلى نحو (50) مليار ريال، يستهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي عبر حزمة اجراءات تتضمن دعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

«بالمصادرة والإتلاف».. أمانة جدة تواصل إجراءات الحد من ظاهرة البائعين الجائلين

واصلت أمانة محافظة جدة وضمن فرقها الميدانية حملاتها التفتيشية للحد من ظاهرة البائعين الجائلين؛ حيث تمكنت بلدية الصفا الفرعية من مصادرة 23.5 طن من الخضراوات والفواكه إلى جانب سحب «179» سيارة مخالفة وإتلاف عدد «207» عربات مخالفة خلال هذه الحملات التفتيشية.

تدشين مبادرة لتقديم خدمة الإفطار لرجال الأمن في الرياض

دشن الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض مبادرة جمعية ذوي شهداء الواجب تحت شعار «من أسر شهداء الواجب إلى رجال الواجب» والتي ستسهم في تقديم خدمة الإفطار لرجال الأمن أثناء قيامهم بالعمل الميداني في مدينة الرياض.

«بافتتاح الأسواق والمسالخ».. أمانة الشرقية تواصل تقديم خدماتها للمواطنين

افتتحت أمانة المنطقة الشرقية، تاسع الأسواق المؤقتة لبيع الخضار والفواكه والورقيات، في حي العزيزية بمحافظة الخبر.

خالد بن سلمان يهنئ القيادة بشهر رمضان

هنأ الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

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