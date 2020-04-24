حساب المواطن: مطابقة بيانات المستفيد لدى الجهات ذات العلاقة شرط الحصول على الدعم

بعد تحويل بعض الأشخاص لنظام ساند..
أكد برنامج "حساب المواطن"، اليوم الجمعة، أهمية الإفصاح عن دخل "ساند" عند تسجيل البيانات؛ لبحث حالة المتقدم والتحقق مما إذا كان يستحق الدعم من برنامج "حساب المواطن".
جاء ذلك في رد للبرنامج على سؤال مستفيد يقول: "مع الإجراءات الأخيرة، وبعد تسجيل بعض الأشخاص ممن تم تحويلهم لنظام "ساند".. هل يتم التعديل على بيانات حساب المواطن؟
ورد "حساب المواطن"، عبر تويتر، قائلًا: لا بد من الإفصاح عن دخل "ساند"، واختيار نوع الدخل(غير ذلك)، ومصدر الدخل (مخصص من برنامج ساند)، والإفصاح عن الدخل بما يتطابق مع الجهات ذات العلاقة.
وأكد "حساب المواطن" أنه بعد ذلك ستتم دراسة البيانات والتحقق منها ودراسة استحقاق المستفيد مرة أخرى.
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