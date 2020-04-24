تدشين مبادرة لتقديم خدمة الإفطار لرجال الأمن في الرياض

أطلقها الأمير فيصل
دشن صاحب السمو الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مبادرة جمعية ذوي شهداء الواجب تحت شعار «من أسر شهداء الواجب إلى رجال الواجب» والتي ستسهم في تقديم خدمة الإفطار لرجال الأمن أثناء قيامهم بالعمل الميداني في مدينة الرياض.
وأعرب رئيس مجلس إدارة جمعية ذوي شهداء الواجب سعود بن محمد العويس عن شكره لأمير المنطقة على الدعم والاهتمام الذي تحظى به الجمعية؛ مثمنًا متابعة سموه المباشرة لبرامجها ونشاطاتها الاجتماعية.
وبين أن المبادرة تعبر عن التقدير والامتنان لأدوار رجال الأمن الجليلة ومشاركتهم بتقديم وجبة الإفطار خلال أعمالهم الميدانية.
وثمن الأمير فيصل بن بندر ما تقوم به الجمعية من جهود ومشاركة مقدرة في خدمة رجال الأمن؛ سائلًا المولى- عز وجل- أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء في ظل القيادة الرشيدة.
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