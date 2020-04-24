تدشين منصة «هناك» الإلكترونية لتوزيع وتوصيل مياه زمزم إلى المنازل

دشن الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، منصة «هناك» الإلكترونية، لتوزيع وتوصيل مياه زمزم إلى المنازل وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID – 19).

منصة «هناك» لتوزيع مياه زمزم

تم الإعلان عن منصة إلكترونية لتوزيع مياه زمزم، والتي سيتم تفعيلها يوم الإثنين المقبل 27 أبريل 2020، الموافق الرابع من شهر رمضان؛ حيث سيتم التعاون بين مشروع سقيا زمزم والشركة الوطنية للمياه لتوصيل مياه زمزم إلى المنازل، والتي تتم وفق آليات وإجراءات عبر المنصة الإلكترونية «هناك»، وذلك بحسب الحساب الرسمي للشركة الوطنية للمياه عبر موقع «تويتر».

للوصول لرابط المنصة الإلكترونية، اضغط هنا.

الشركة الوطنية للمياه تسهم في منصة «هناك»

أكد المهندس محمد بن أحمد الموكلي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للمياه، أنه سيتم إيجاد حلول بديلة لتأمين مياه زمزم وتوزيعها على المنازل في مكة المكرمة، وهي أولى المناطق التي يتم تطبيق المنصة عليها، وذلك في ظل الحظر الكامل للمدينة، وستكون العبوة 5 لترات نتيجة الظروف الراهنة لجائحة كورونا.

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وأشار إلى أنه تلبية لطالبي المياه المباركة عملت شركة المياه الوطنية المشغل الرسمي للمشروع على التعاقد مع منصة «هناك» الإلكترونية لتمكين الراغبين في الحصول على المياه المباركة إلكترونيًا، وإيصالها إلى منازلهم وفق المواصفات المتبعة في النقل الجوي.

توقيع اتفاقية مع شركة «بندة»

وأوضح الموكلي أن تم توقيع اتفاقية مع شركة «بندة» للتجزئة تنص على تزويدها بكميات لعبوات ماء زمزم ووضعها في جميع فروعها داخل المملكة، كما يعمل مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم حاليًا على إنهاء إجراءات التوافق مع شركات التجزئة المحلية الكبرى لتوسيع دائرة التوزيع في المملكة، والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة؛ لتسهيل عملية إيصالها إلى أكبر عدد من طالبيها.

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