خالد بن سلمان يهنئ القيادة بشهر رمضان

استذكر من يغلبون الصعاب دومًا بعزمٍ وتضحية
هنأ الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وقال نائب وزير الدفاع عبر تويتر، مع حلول شهر الرحمة والغفران أهنئ مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- وأستذكر من يغلبون الصعاب دومًا بعزمٍ وتضحية في ثغور الدفاع والصحة، لهم الدعوات الصادقة منّا جميعًا بأن يحميهم الله لوطن يحبونه ويحبهم، وأن يكتب الله لهم الأجر العظيم.
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