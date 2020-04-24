«بالمصادرة والإتلاف».. أمانة جدة تواصل إجراءات الحد من ظاهرة البائعين الجائلين

واصلت أمانة محافظة جدة وضمن فرقها الميدانية حملاتها التفتيشية للحد من ظاهرة البائعين الجائلين؛ حيث تمكنت بلدية الصفا الفرعية من مصادرة 23.5 طن من الخضراوات والفواكه إلى جانب سحب «179» سيارة مخالفة وإتلاف عدد «207» عربات مخالفة خلال هذه الحملات التفتيشية.

وأوضح رئيس بلدية الصفا المهندس عمرو حافظ أن البلدية شكلت فريق عمل مختصًا لمتابعة ظواهر البيع العشوائي بحرم «سوق الخضار داخل الحي السكني بحي الصفا»؛ حيث جرى مصادرة عدد من سيارات نقل الخضراوات والفواكه وإتلاف عربات مخالفة، وذلك في إطار جهود أمانة محافظة جدة وخطتها التي وضعتها للحد من انتشار فيروس كورونا خاصة في ظواهر البيع العشوائي في الطرقات وعلى الأرصفة والشوارع.

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