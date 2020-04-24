ضمن التدابير الوقائية من فيروس كورونا
واصلت أمانة محافظة جدة وضمن فرقها الميدانية حملاتها التفتيشية للحد من ظاهرة البائعين الجائلين؛ حيث تمكنت بلدية الصفا الفرعية من مصادرة 23.5 طن من الخضراوات والفواكه إلى جانب سحب «179» سيارة مخالفة وإتلاف عدد «207» عربات مخالفة خلال هذه الحملات التفتيشية.
وأوضح رئيس بلدية الصفا المهندس عمرو حافظ أن البلدية شكلت فريق عمل مختصًا لمتابعة ظواهر البيع العشوائي بحرم «سوق الخضار داخل الحي السكني بحي الصفا»؛ حيث جرى مصادرة عدد من سيارات نقل الخضراوات والفواكه وإتلاف عربات مخالفة، وذلك في إطار جهود أمانة محافظة جدة وخطتها التي وضعتها للحد من انتشار فيروس كورونا خاصة في ظواهر البيع العشوائي في الطرقات وعلى الأرصفة والشوارع.
اقرأ أيضًا :
أمانة جدة توظف التطبيقات الإلكترونية في الحد من ازدحام مراكز التسوق
كانت هذه تفاصيل خبر «بالمصادرة والإتلاف».. أمانة جدة تواصل إجراءات الحد من ظاهرة البائعين الجائلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.