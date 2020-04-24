«بافتتاح الأسواق والمسالخ».. أمانة الشرقية تواصل تقديم خدماتها للمواطنين

لبيع الخضار والفواكه والورقيات
افتتحت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم الجمعة، تاسع الأسواق المؤقتة لبيع الخضار والفواكه والورقيات، في حي العزيزية بمحافظة الخبر.
وأشارت الأمانة إلى أن السوق المركزي الذي نفذته بلدية محافظة الخبر في العزيزية على مسحة 15 ألف متر مربع؛ يأتي للتسهيل والتيسير على المواطنين والمقيمين وخدمة أكبر شريحة من السكان بشكل سلس ومريح يحقق سلامتهم، ويوفر خدمة كبيرة لأهالي العزيزية وتأمين احتياجاتهم من الخضار والفواكه واللحوم، إضافة إلى إنعاش الحركة التجارية والاقتصادية.
كما استحدثت الأمانة مسلخًا مؤقتاً بالسوق وجهزته بكل الترتيبات لاستقبال المواطنين والمقيمين؛ حيث يعمل فيه 10 جزارين لذبح الأغنام وتجهيز الذبائح وفقًا للمعايير الصحية المطلوبة؛ بإشراف طبيب للتأكد من سلامة الذبائح، وذلك بهدف التيسير على المستهلكين، والتخفيف على مسلخ الخبر واختصار الوقت والجهد وتسهيل عملية الذبح وضمان سلامة الحيوانات المذبوحة، والحفاظ على بيئة سليمة وآمنة؛ حيث يشتمل على صالة للانتظار وكل الخدمات من مراقبين وعمال نظافة وحراسة أمنية.
يُذكر أن هذا السوق أقيم إنقاذًا لتوجيهات إمارة المنطقة الشرقية بإنشاء أسواق مؤقتة بالمنطقة؛ لتخفيف حدة الازدحام عن باقي الأسواق، وتوفير الخدمات التي تلامس احتياجات السكان في مختلف الأحياء؛ وفق أعلى المعايير في هذا المجال.
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