السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفلسطيني هنأه خلاله بحلول شهر رمضان



الرياض 1 رمضان 1441هـ الموافق 24 إبريل 2020م واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اتصالاً هاتفيًّا اليوم، من فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، هنأه خلاله بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقد أعرب الملك المفدى عن شكره وتقديره لفخامته على ما عبر عنه من تهنئة، سائلاً المولى عز وجل أن يوفق جميع المسلمين لصيامه وقيامه.

// انتهى //

22:50ت م

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