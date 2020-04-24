السعودية اليوم / "واتساب" للذبائح ونقاط لبيع الأغنام ومسالخ متنقلة في 9 مواقع بالرياض



الرياض 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واس

خصصت أمانة منطقة الرياض 9 مواقع في العاصمة لبيع الأغنام في شهر رمضان، تشمل نقاط بيع ومسالخ ثابتة ومتنقلة تغطي كافة أرجاء المدينة، لمواجهة حجم الطلب المتزايد على اللحوم خلال الشهر الفضيل.

وتسهيلًا على الناس في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من

وتعمل الأمانة على رفع جاهزية المسالخ المتنقلة لاستيعاب الزيادة المحتملة في الطلب على لحوم الأغنام، وتوفير متطلبات السكان، وفي نفس الوقت تشدد على الالتزام بالمعايير الصحية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، وتمارس الرقابة على نقاط بيع الأغنام والمسالخ لضمان وصول لحوم طازجة وصحية إلى المستفيدين.

يذكر أن أمانة منطقة الرياض تهدف لتوفير احتياجات السكان من السلع والخدمات، ومراعاة الجودة الصحية لمقاضي المستفيدين، وبما يتماشي مع تطبيق إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

// انتهى //

22:37ت م

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الرياض 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واسخصصت أمانة منطقة الرياض 9 مواقع في العاصمة لبيع الأغنام في شهر رمضان، تشمل نقاط بيع ومسالخ ثابتة ومتنقلة تغطي كافة أرجاء المدينة، لمواجهة حجم الطلب المتزايد على اللحوم خلال الشهر الفضيل.وتسهيلًا على الناس في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، تتيح الأمانة خدمة "الواتساب" لاستقبال طلبات شراء المواشي وذبحها، وتوصيلها للمستهلكين في منازلهم بالتنسيق مع مشغلي المسالخ.وتعمل الأمانة على رفع جاهزية المسالخ المتنقلة لاستيعاب الزيادة المحتملة في الطلب على لحوم الأغنام، وتوفير متطلبات السكان، وفي نفس الوقت تشدد على الالتزام بالمعايير الصحية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، وتمارس الرقابة على نقاط بيع الأغنام والمسالخ لضمان وصول لحوم طازجة وصحية إلى المستفيدين.يذكر أن أمانة منطقة الرياض تهدف لتوفير احتياجات السكان من السلع والخدمات، ومراعاة الجودة الصحية لمقاضي المستفيدين، وبما يتماشي مع تطبيق إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).// انتهى //22:37ت م0168

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