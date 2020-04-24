السعودية اليوم / إفطار في الطرقات والميادين لرجال الأمن بالجوف لحفظ صحتنا من الكورونا



سكاكا 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واس

يبذل رجال الأمن بمنطقة الجوف جهودا كبيرة في تطبيق منع التجول مع أول أيام رمضان حيث تم تغيير وقت المنع ليصبح من الساعة 5 مساء وحتى الساعة 9 صباحا .

ورصدت " واس " إفطار رجال الأمن في الطرقات والميادين حفاظاً على أرواحنا ولسلامة صحتنا ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار

// انتهى //

21:33ت م

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سكاكا 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واسيبذل رجال الأمن بمنطقة الجوف جهودا كبيرة في تطبيق منع التجول مع أول أيام رمضان حيث تم تغيير وقت المنع ليصبح من الساعة 5 مساء وحتى الساعة 9 صباحا .ورصدت " واس " إفطار رجال الأمن في الطرقات والميادين حفاظاً على أرواحنا ولسلامة صحتنا ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، حيث شهدت الطرقات خلوها من المارة استشعاراً من المواطنين والمقيمين لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمنع التجول للحد من هذه الجائحة .// انتهى //21:33ت م0159

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