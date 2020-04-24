السعودية اليوم / "واس" ترصد عمل الجهات الأمنية في الميدان وقت الإفطار بمحافظة رفحاء



رفحاء01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 أبريل 2020 م واس

رصدت وكالة الأنباء

في الوقت الذي كان فيه المواطنون والمقيمون على موائد الإفطار بالمنازل، وعند آذان المغرب وحلول موعد الإفطار يتناول بعض رجال الأمن إفطارهم الرمضاني خلال تأديتهم واجبهم الأمني، والبعض الآخر في عملهم وعينهم على حفظ الأمن وتطبيقه في الميدان، حيث يفطرون في أماكن متباعدة للحفاظ على صحتهم وتطبيقا للإجراءات الاحترازية ليواصلوا بعد ذلك جميعاً عملهم الأمني من خلال مراكز الضبط المنتشرة في مختلف طرق وشوارع ومداخل المحافظة.

// انتهى //

21:20ت م

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رفحاء01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 أبريل 2020 م واسرصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" جهود الجهات الأمنية المختلفة في الميدان في اليوم الأول من شهر رمضان في أثناء إفطارهم الرمضاني في أثناء تأديتهم واجبهم الأمني خلال فترة منع التجول، وذلك في إطار منظومة عمل متكاملة خلال قيامهم بفرض تطبيق القرارات والتعليمات الاحترازية ومتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين لها، حفاظاً على سلامتهم، وتحييد انتشار جائحة فايروس كورونا المستجد.في الوقت الذي كان فيه المواطنون والمقيمون على موائد الإفطار بالمنازل، وعند آذان المغرب وحلول موعد الإفطار يتناول بعض رجال الأمن إفطارهم الرمضاني خلال تأديتهم واجبهم الأمني، والبعض الآخر في عملهم وعينهم على حفظ الأمن وتطبيقه في الميدان، حيث يفطرون في أماكن متباعدة للحفاظ على صحتهم وتطبيقا للإجراءات الاحترازية ليواصلوا بعد ذلك جميعاً عملهم الأمني من خلال مراكز الضبط المنتشرة في مختلف طرق وشوارع ومداخل المحافظة.// انتهى //21:20ت م0156

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