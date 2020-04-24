السعودية اليوم / أمانة الشرقية تُنفذ جولات رقابية بالقطيف



القطيف 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 أبريل 2020 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، جولات رقابية على عدد من المحلات التجارية والمنشآت الغذائية بمحافظة القطيف، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأسفرت هذه الجولات عن مصادرة ٢٥ كيلو جراماً من اللحوم الفاسدة من ملحمة مخالفة، وإغلاق مغسلة ملابس في النابية لعدم استخراج رخصة مزاولة النشاط، ووجود عاملين بدون شهادات صحية، ومحل كنافة لوجود مواد غذائية تظهر عليها علامات التلف والفساد ومنتهية الصلاحية، وأتلفت ١٣ كيلو جراماً من المواد الأولية منتهية الصلاحية و١٠ لترات من الحليب وماء ورد في أحد المخابز الآلية في تاروت.

كما قامت الأمانة بجولات ميدانية على مزارع محافظة القطيف ضبطت خلالها مسلخاً عشوائياً في إحدى المزارع الواقعة في النابية، يمارس الذبح دون ترخيص وفي بيئة غير صحية، لافتقاد العاملين فيه للنظافة الشخصية، وعدم حصولهم على شهادات صحية، واستخدام أدوات غير نظيفة في عمليات الذبح والتجهيز، وتدني النظافة العامة، مؤكدةً تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين، واستمرار الجولات الرقابية طوال الشهر الكريم.

يذكر أن أمانة الشرقية حددت أوقات الدوام الرسمي لسوق السمك (الجملة) من الساعة 6 حتى 9 صباحاً، وسوق السمك والخضار والفواكه في القطيف وفي سيهات (مؤقت) من 10 حتى 3:30 مساءً.

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21:16ت م

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