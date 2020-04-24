السعودية اليوم / في أول أيام رمضان.. التزام بمنع التجول وجهود أمنية مكثفة في عسير



أبها 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واس

شهدت الطرقات الرئيسة والميادين العامة ومداخل الأحياء في مدن ومحافظات منطقة عسير، التزاما تاماً بقرار منع التجول الذي بدأت الجهات الأمنية في تطبيقه عند الساعة الخامسة من مساء مطلع شهر رمضان، وسط حضور رجال الأمن من مختلف القطاعات في مختلف المواقع والنقاط الأمنية المكلفة بتطبيق النظام.

وواكبت وكالة الأنباء

وأثنى رجال الأمن الذين التقتهم "واس" على تجاوب المواطنين والمقيمين واتباعهم التعليمات الخاصة بالحد من انتشار جائحة " فايروس

// انتهى //

21:06ت م

0149



أبها 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واسشهدت الطرقات الرئيسة والميادين العامة ومداخل الأحياء في مدن ومحافظات منطقة عسير، التزاما تاماً بقرار منع التجول الذي بدأت الجهات الأمنية في تطبيقه عند الساعة الخامسة من مساء مطلع شهر رمضان، وسط حضور رجال الأمن من مختلف القطاعات في مختلف المواقع والنقاط الأمنية المكلفة بتطبيق النظام.وواكبت وكالة الأنباء السعودية "واس" الجهود المبذولة والعمل الدؤوب لرجال الأمن الذين تناولوا إفطارهم الرمضاني في مراكزهم الميدانية، مبتهلين إلى الله تعالى أن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، وأن يرفع البلاء عن العالم أجمع، مستشعرين عظم المسؤولية في خدمة الدين والوطن، والعمل على ضبط الحركة المرورية ومنع التجول خارج أوقات السماح.وأثنى رجال الأمن الذين التقتهم "واس" على تجاوب المواطنين والمقيمين واتباعهم التعليمات الخاصة بالحد من انتشار جائحة " فايروس كورونا المستجد"، وحرصهم على عدم التزاحم في أماكن البيع والشراء الخاصة بالمنتجات الغذائية التي يكثر الإقبال عليها.// انتهى //21:06ت م0149

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