السعودية اليوم / الأمير عبدالله بن بندر يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بحلول شهر رمضان المبارك



الرياض01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 أبريل 2020 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني باسمه وباسم جميع منسوبي وزارة الحرس الوطني من مدنيين وعسكريين التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير

وسأل سمو الأمير عبد الله بن بندر المولى عز وجل بأن يجعل هذا الشهر شهر خير وبركة على الأمتين العربية والإسلامية، وأن يحفظ الله بلادنا من كل مكروه في ظل قيادتنا الحكيمة.

// انتهى //

21:04ت م

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الرياض01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 أبريل 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني باسمه وباسم جميع منسوبي وزارة الحرس الوطني من مدنيين وعسكريين التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وسأل سمو الأمير عبد الله بن بندر المولى عز وجل بأن يجعل هذا الشهر شهر خير وبركة على الأمتين العربية والإسلامية، وأن يحفظ الله بلادنا من كل مكروه في ظل قيادتنا الحكيمة.// انتهى //21:04ت م0147

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