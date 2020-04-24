السعودية | “الزكاة والدخل” تدعو الأفراد للاستفادة من هاتف زكاتي وتطبيق (زكاتي) لإخراج الزكاة إلكترونيًا

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دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل الأفراد لإخراج زكاتهم “اختياريًا” عن طريق خدمة هاتف زكاتي وبوابة (زكاتي)، وكذلك تطبيق (زكاتي) للهواتف الذكية، مؤكدة أنها تسعى من خلال هذه المنصات الإلكترونية إلى توفير خدمات اختيارية للأفراد تمكّنهم من دفع زكاتهم إلكترونيًا، حيث يتم توجيه أموال الزكاة المحصّلة مباشرة إلى برنامج الضمان الاجتماعي في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتأتي هذه الخدمات الإلكترونية متماشية مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فايروس كورونا، حيث توفر خدمة هاتف زكاتي حساب ودفع زكاة الأفراد بشكل اختياري عبر الهاتف، مع إمكانية إصدار فاتورة لدفع الزكاة عبر خدمة سداد، بينما يوفّر تطبيق (زكاتي) للأفراد العديد من الخدمات، كخدمة حاسبة الزكاة لتحديد نصاب الزكاة الواجبة، وإمكانية دفع الزكاة بطريقة سهلة وموثوقة من خلال نظام سداد، كما يوفّر خدمة التذكير بمواعيد الزكاة، وكافة المعلومات التي تتعلق بها.

يُذكر أن الهيئة تحرص على التطوير المستمر لبرامجها وأنشطتها للارتقاء بالخدمات المقدمة لعملائها، كما تحرص الهيئة على إنشاء أفضل الأنظمة المتكاملة في إدارة الموارد الزكوية واحتسابها وتحصيلها بشكل فعّال، للإسهام في رفع كفاءة الأداء، وتوفير خدمات عالية الجودة ومساعدة الجميع على الوفاء بواجباتهم، ويُمكن للأفراد البدء بإخراج زكاتهم عبر الاتصال على هاتف زكاتي على رقم 19993، والذي يُشرف عليه كادر مؤهل للرد على جميع الأسئلة والاستفسارات يوميًا خلال شهر رمضان المبارك، وبوابة (زكاتي) عبر الرابط التالي : https://zakaty.gov.sa/ar/Pages/default.aspx , أو من خلال تحميل تطبيق (زكاتي) للهواتف الذكية.