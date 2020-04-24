شكرا لقرائتكم خبر عن لإجراء اختبار «كورونا»..« الصحة»: خدمة «موعد» مجانية والان نبدء بالتفاصيل
وأهابت الصحة بجميع الشركات والقطاع الخاص بحث موظفيها والعمال على الدخول لخدمة "موعد" وإجراء التقييم للتأكد من سلامة الجميع, مبينة أن الخدمة مهمة جداً ومتاحة لجميع أفراد المجتمع "المواطن والمقيم" ومتوفرة باللغتين العربية والإنجليزية، لافتةً إلى أنه بالإمكان إجراء التقييم بشكل يومي للاطمئنان على صحة المستفيد إضافة إلى من حوله والتأكد من سلامتهم.
تجدر الإشارة إلى أن التقييم الذاتي يأتي تواصلاً للإجراءات الاحترازية والمبادرات النوعية للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد 19) والحد من انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
كانت هذه تفاصيل خبر لإجراء اختبار «كورونا»..« الصحة»: خدمة «موعد» مجانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.