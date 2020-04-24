سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 24 أبريل

واصل الجنيه السوداني تعافيه أمام الدولار في السوق الموازية، اليوم الجمعة، بينما استقر الدولار على شاشة البنك المركزي السوداني عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

واستقر متوسط صرف الدولار في السوق الموازية مسجلا 111 جنيها، وفق وسائل إعلام محلية.

يأتي ذلك وسط توقعات أن تقوم السلطات بحملات مكثفة على تجار العملة وفرض عقوبات جديدة صارمة، وفق وسائل إعلام محلية.

وأغلق السودان أسواقا رئيسية وفرض عزلا شاملا على عاصمته الخرطوم في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

Advertisements

سعر الإسترليني واليورو

وسجل اليورو 59.54 جنيه للشراء و59.84 جنيه للبيع والجنيه الإسترليني 67.99 جنيه للشراء و68.33 جنيه للبيع، وفقا لشاشة بنك السودان المركزي.

وفي السوق السوداء، ارتفع اليورو مسجلا 147.60 جنيه مقابل 123 جنيها أمس، وارتفع الجنيه الإسترليني إلى 167.35 جنيه مقابل 139 جنيها جنيه أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل الريال السعودي 14.61 جنيه للشراء و14.69 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 14.97 جنيه للشراء و15.04 جنيه للبيع، بينما سجل الدينار الكويتي 175.43 جنيه للشراء و176.31 جنيه للبيع، وفقا لبنك السودان المركزي.

وفي السوق السوداء، ارتفع الريال السعودي إلى 36.2 جنيه مقابل 29.50 جنيه أمس، وارتفع الدرهم الإماراتي عند 37.54 جنيه مقابل 31 جنيها أمس، كما بقي الدينار الكويتي عند 245 جنيها.