، شاهد .. الإماراتيون يخرجون خلال النهار والدولة تحدد شروط الزيارات ،

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تمكّن سكان الإمارات اليوم من الخروج بدون إذن خلال النهار، وذلك بعد دخول قرار تخفيف تقييد الحركة حيز التنفيذ، وذلك بعد 3 أسابيع من البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى بسبب فيروس كورونا.
جاء ذلك بعدما بدأت الدولة في تطبيق أول إجراءات التخفيف التدريجي لتقييد حركة الخروج من المنازل، وسير السيارات، والتي كانت قد اتخذت منذ 26 مارس الماضي في إطار مواجهة جائحة فيروس "كورونا".
ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام): فقد بدأ اليوم سريان قرار تخفيف تقييد الحركة بموجب برنامج التعقيم الوطني، وجعلها من الساعة 10 مساء إلى السادسة صباحًا، والتي كانت تبدأ في الثامنة مساء قبل ذلك.
وتشمل قائمة شروط إعادة فتح المراكز والمحلات التجارية: إلزامية ارتداء الكمامات والقفازات والفحص الحراري لمرتاديها، وتحديد نقاط التباعد والتعقيم الدوري للمنشآت، وإيقاف الخدمات التي تشكل أخطار تجمهر؛ مثل غرف قياس الملابس والمصليات وتقليص حركة مواقف السيارات، والمصاعد عبر شروط محددة.
من جانبها أعلنت وزارة الصحة في الإمارات، مجموعة إرشادات ونصائح اجتماعية وصحية تتعلق بشروط تبادل الزيارات والعدد المسموح به وطرق ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان المبارك، مع عدم الإخلال بتعليمات البرنامج وتوقيته.
وأكدت الوزارة أنه في جميع الأحوال يراعى التقيد بالإجراءات الاحترازية والاهتمام الدائم بتعقيم اليدين وغسلهما جيداً بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية، وتجنّب ملامسة الوجه، تفاديًا لإمكانية التقاط العدوى. فيروس كورونا الجديد منع التجول الإمارات
24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441 09:50 PM
بعد 3 أسابيع بالمنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى بسبب كورونا
تمكّن سكان الإمارات اليوم من الخروج بدون إذن خلال النهار، وذلك بعد دخول قرار تخفيف تقييد الحركة حيز التنفيذ، وذلك بعد 3 أسابيع من البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى بسبب فيروس كورونا.
جاء ذلك بعدما بدأت الدولة في تطبيق أول إجراءات التخفيف التدريجي لتقييد حركة الخروج من المنازل، وسير السيارات، والتي كانت قد اتخذت منذ 26 مارس الماضي في إطار مواجهة جائحة فيروس "كورونا".
ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام): فقد بدأ اليوم سريان قرار تخفيف تقييد الحركة بموجب برنامج التعقيم الوطني، وجعلها من الساعة 10 مساء إلى السادسة صباحًا، والتي كانت تبدأ في الثامنة مساء قبل ذلك.
وتشمل قائمة شروط إعادة فتح المراكز والمحلات التجارية: إلزامية ارتداء الكمامات والقفازات والفحص الحراري لمرتاديها، وتحديد نقاط التباعد والتعقيم الدوري للمنشآت، وإيقاف الخدمات التي تشكل أخطار تجمهر؛ مثل غرف قياس الملابس والمصليات وتقليص حركة مواقف السيارات، والمصاعد عبر شروط محددة.
من جانبها أعلنت وزارة الصحة في الإمارات، مجموعة إرشادات ونصائح اجتماعية وصحية تتعلق بشروط تبادل الزيارات والعدد المسموح به وطرق ممارسة الرياضة خلال شهر رمضان المبارك، مع عدم الإخلال بتعليمات البرنامج وتوقيته.
وأكدت الوزارة أنه في جميع الأحوال يراعى التقيد بالإجراءات الاحترازية والاهتمام الدائم بتعقيم اليدين وغسلهما جيداً بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية، وتجنّب ملامسة الوجه، تفاديًا لإمكانية التقاط العدوى.
، شاهد .. الإماراتيون يخرجون خلال النهار والدولة تحدد شروط الزيارات ،
المصدر : الخليج 365
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