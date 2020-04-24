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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الصحة أنه وبالتعاون مع هيئة الاتصالات فقد تمت إتاحة خدمة موعد للتصفح مجاناً وبدون استهلاك بيانات، سواء عبر التطبيق أو عبر الموقع الإلكتروني بحيث يتمكن المستفيد من إجراء اختبار كورونا "التقييم الذاتي"، والتأكد من صحته فيما يتعلق بأعراض فيروس كورونا.
وأهابت الصحة بجميع الشركات والقطاع الخاص بحث موظفيها والعمال على الدخول لخدمة موعد، وإجراء التقييم للتأكد من سلامة الجميع.
وأبانت الصحة أن الخدمة مهمة جدًّا ومتاحة لجميع أفراد المجتمع (المواطن والمقيم)، ومتوفرة باللغتين العربية والإنجليزية، لافتةً إلى أنه بالإمكان إجراء التقييم بشكل يومي للاطمئنان على صحة المستفيد، وأيضًا إضافة من حوله والتأكد من سلامتهم.
تجدر الإشارة إلى أن التقييم الذاتي يأتي تواصلًا للإجراءات الاحترازية والمبادرات النوعية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد ١٩، والحد من انتشاره؛ حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة
24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441 09:45 PM
أعلنت الصحة أنه وبالتعاون مع هيئة الاتصالات فقد تمت إتاحة خدمة موعد للتصفح مجاناً وبدون استهلاك بيانات، سواء عبر التطبيق أو عبر الموقع الإلكتروني بحيث يتمكن المستفيد من إجراء اختبار كورونا "التقييم الذاتي"، والتأكد من صحته فيما يتعلق بأعراض فيروس كورونا.
وأهابت الصحة بجميع الشركات والقطاع الخاص بحث موظفيها والعمال على الدخول لخدمة موعد، وإجراء التقييم للتأكد من سلامة الجميع.
وأبانت الصحة أن الخدمة مهمة جدًّا ومتاحة لجميع أفراد المجتمع (المواطن والمقيم)، ومتوفرة باللغتين العربية والإنجليزية، لافتةً إلى أنه بالإمكان إجراء التقييم بشكل يومي للاطمئنان على صحة المستفيد، وأيضًا إضافة من حوله والتأكد من سلامتهم.
تجدر الإشارة إلى أن التقييم الذاتي يأتي تواصلًا للإجراءات الاحترازية والمبادرات النوعية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد ١٩، والحد من انتشاره؛ حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
، الصحة: خدمة موعد متاحة للتصفح مجانًا وبدون استهلاك للبيانات ،
المصدر : الخليج 365
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