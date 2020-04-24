- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت رئاسة شؤون الحرمين، عن استمرارية عمل مقرأة الحرمين الإلكترونية "عن بعد" خلال شهر رمضان المبارك.
وتعدّ المقرأة مشروعًا عالميًّا لتعليم القرآن الكريم من الحرمين الشريفين للمسلمين في شتى أنحاء العالم مشافهة لمن زار الحرمين الشريفين، وعن بعد عبر الإنترنت لمن كان في بلده.
وتختص المقرأة في تعليم القرآن الكريم وإقرائه وفق أعلى معايير الجودة وتطبيق أفضل أساليب تعليم كتاب الله تعالى على يد ذوي الخبرة من المتخصصين لمختلف شرائح المسلمين، وإعادة الأمة إلى كتاب ربها تلاوة وحفظًا وعملًا.
وتضم المقرأة 31 مقرِئاً ومقرئة، و5 مقارئ، وتعمل على مدار الساعة؛ بواقع 24 ساعة يوميًّا.رئاسة شؤون الحرمين
24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441 09:18 PM
مشروع عالمي يعمل على مدار الـ24 ساعة
أعلنت رئاسة شؤون الحرمين، عن استمرارية عمل مقرأة الحرمين الإلكترونية "عن بعد" خلال شهر رمضان المبارك.
وتعدّ المقرأة مشروعًا عالميًّا لتعليم القرآن الكريم من الحرمين الشريفين للمسلمين في شتى أنحاء العالم مشافهة لمن زار الحرمين الشريفين، وعن بعد عبر الإنترنت لمن كان في بلده.
وتختص المقرأة في تعليم القرآن الكريم وإقرائه وفق أعلى معايير الجودة وتطبيق أفضل أساليب تعليم كتاب الله تعالى على يد ذوي الخبرة من المتخصصين لمختلف شرائح المسلمين، وإعادة الأمة إلى كتاب ربها تلاوة وحفظًا وعملًا.
وتضم المقرأة 31 مقرِئاً ومقرئة، و5 مقارئ، وتعمل على مدار الساعة؛ بواقع 24 ساعة يوميًّا.
، مقرأة الحرمين الإلكترونية تواصل تعليم القرآن عن بعد خلال رمضان ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مقرأة الحرمين الإلكترونية تواصل تعليم القرآن عن بعد خلال رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.