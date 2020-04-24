، مقرأة الحرمين الإلكترونية تواصل تعليم القرآن عن بعد خلال رمضان ،

محمد بن مسعود - الدمام - مشروع عالمي يعمل على مدار الـ24 ساعة

أعلنت ‏رئاسة شؤون الحرمين، عن استمرارية عمل مقرأة الحرمين الإلكترونية "عن بعد" خلال شهر رمضان المبارك.

وتعدّ المقرأة مشروعًا عالميًّا لتعليم القرآن الكريم من الحرمين الشريفين للمسلمين في شتى أنحاء العالم مشافهة لمن زار الحرمين الشريفين، وعن بعد عبر الإنترنت لمن كان في بلده.

وتختص المقرأة في تعليم القرآن الكريم وإقرائه وفق أعلى معايير الجودة وتطبيق أفضل أساليب تعليم كتاب الله تعالى على يد ذوي الخبرة من المتخصصين لمختلف شرائح المسلمين، وإعادة الأمة إلى كتاب ربها تلاوة وحفظًا وعملًا.

وتضم المقرأة 31 مقرِئاً ومقرئة، و5 مقارئ، وتعمل على مدار الساعة؛ بواقع 24 ساعة يوميًّا.رئاسة شؤون الحرمين