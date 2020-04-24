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محمد بن مسعود - الدمام - زعمت تقارير صحفية تركية أن إدارة نادي الهلال مصممة على التعاقد مع اللاعب النيجيري أنطوني نواكايمي، لاعب طرابزون سبور التركي الحالي وأنها في سبيل ذلك رفعت من عرضها السابق.
وقالت صحيفة "yeniakit" التركية إن إدارة الهلال رفعت عرضها السابق لضم اللاعب من 8 ملايين يورو لنحو 10 ملايين يورو لفريقه الحالي .
وكانت تقارير قد ذكرت أن إدارة الهلال قد تقدمت بعرض سابق بلغت قيمتة 8 ملايين يورو، بيد أن إدارة النادي التركي رفضت العرض، مشددة أن اللاعب ليس للبيع وأن قيمته تكون ما بين 12 : 13 مليون يورو .
رئيس النادي التركي في تصريحات سابقة كان قد كشف عن تلقى اللاعب عرضًا من أحد الأندية الصينية نظير 6 ملايين يورو، لكنهم رفضوا لحاجة النادي إلى جهوده.
اللاعب يبلغ من العمر 31 عامًا وأحرز هذا الموسم 13 هدفًا وصنع 11 هدفًا أخرى لزملائه، علمًا بأنه في موسمين مع الفريق سجل 24 هدفًا وصنع 20 فرصة.الهلال
صحيفة "تركية": "الهلال" مصمم على التعاقد مع النيجيري "نواكايمي"محمد السيّد الخليج 365 2020-04-24
زعمت تقارير صحفية تركية أن إدارة نادي الهلال مصممة على التعاقد مع اللاعب النيجيري أنطوني نواكايمي، لاعب طرابزون سبور التركي الحالي وأنها في سبيل ذلك رفعت من عرضها السابق.
وقالت صحيفة "yeniakit" التركية إن إدارة الهلال رفعت عرضها السابق لضم اللاعب من 8 ملايين يورو لنحو 10 ملايين يورو لفريقه الحالي .
وكانت تقارير قد ذكرت أن إدارة الهلال قد تقدمت بعرض سابق بلغت قيمتة 8 ملايين يورو، بيد أن إدارة النادي التركي رفضت العرض، مشددة أن اللاعب ليس للبيع وأن قيمته تكون ما بين 12 : 13 مليون يورو .
رئيس النادي التركي في تصريحات سابقة كان قد كشف عن تلقى اللاعب عرضًا من أحد الأندية الصينية نظير 6 ملايين يورو، لكنهم رفضوا لحاجة النادي إلى جهوده.
اللاعب يبلغ من العمر 31 عامًا وأحرز هذا الموسم 13 هدفًا وصنع 11 هدفًا أخرى لزملائه، علمًا بأنه في موسمين مع الفريق سجل 24 هدفًا وصنع 20 فرصة.
24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441
08:53 PM
زعمت تقارير صحفية تركية أن إدارة نادي الهلال مصممة على التعاقد مع اللاعب النيجيري أنطوني نواكايمي، لاعب طرابزون سبور التركي الحالي وأنها في سبيل ذلك رفعت من عرضها السابق.
وقالت صحيفة "yeniakit" التركية إن إدارة الهلال رفعت عرضها السابق لضم اللاعب من 8 ملايين يورو لنحو 10 ملايين يورو لفريقه الحالي .
وكانت تقارير قد ذكرت أن إدارة الهلال قد تقدمت بعرض سابق بلغت قيمتة 8 ملايين يورو، بيد أن إدارة النادي التركي رفضت العرض، مشددة أن اللاعب ليس للبيع وأن قيمته تكون ما بين 12 : 13 مليون يورو .
رئيس النادي التركي في تصريحات سابقة كان قد كشف عن تلقى اللاعب عرضًا من أحد الأندية الصينية نظير 6 ملايين يورو، لكنهم رفضوا لحاجة النادي إلى جهوده.
اللاعب يبلغ من العمر 31 عامًا وأحرز هذا الموسم 13 هدفًا وصنع 11 هدفًا أخرى لزملائه، علمًا بأنه في موسمين مع الفريق سجل 24 هدفًا وصنع 20 فرصة.
، صحيفة "تركية": "الهلال" مصمم على التعاقد مع النيجيري "نواكايمي" ،
المصدر : الخليج 365
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