شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير خالد بن سلمان يهنىء القيادة وحراس ثغورالدفاع والصحة بشهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع التهنئة إلى القيادة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم. وقال في تغريدة على حسابه الشخصي عبر "تويتر": مع حلول شهر الرحمة والغفران أهنئ مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد -يحفظهما الله- وأستذكر من يغلبون الصعاب دوماً بعزمٍ وتضحية في ثغور الدفاع والصحة، لهم الدعوات الصادقة منّا جميعاً بأن يحميهم الله لوطن يحبوه ويحبهم، وأن يكتب الله لهم الأجر العظيم.

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