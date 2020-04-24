شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رجال الأمن يتناولون الإفطار في الميدان أثناء منع التجول والان نبدء بالتفاصيل

رصدت الصور جهود رجال الأمن بمحافظة طريف خلال ساعات أمر منع التجول، وتناولهم الإفطار في أول أيام شهر رمضان المبارك. وعكس خلو الطرق والشوارع والميادين الرئيسة بالمحافظة، التزام الأهالي بتطبيق أمر منع التجول.

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