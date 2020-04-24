شكرا لقرائتكم خبر عن " التعاون الإسلامي" تحث الأطراف الأفغانية وقف إطلاق النار والان نبدء بالتفاصيل
وشددت المنظمة على أهمية فتح الطريق لمفاوضات تشمل كل الأطراف الأفغانية من أجل التسوية السياسية السلمية.
وذكّرت المنظمة في هذا الصدد بالقرارات الصادرة عن القمة الإسلامية والاجتماعات الوزارية لمنظمة التعاون الإسلامي وإعلان مكة المكرمة الصادر في 11 يوليو 2018 الذي اعتمده "المؤتمر الدولي للعلماء من أجل السلام والأمن في أفغانستان". وكانت المنظمة قد رحبت بتوقيع الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان الأفغانية والذي تلاه الشروع في عملية إطلاق سراح الأسرى والمسجونين.
وحثت المنظمة جميع القادة والأحزاب الأفغانية على التضامن والوحدة الوطنية لمكافحة جائحة (كوفيد-١٩) فيروس كورونا المستجد، مشددة على أهمية دعم الجهود والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها جمهورية أفغانستان للحد من انتشار الوباء والوقاية منه.
وجددت المنظمة التزامها الثابت بمساعدة الشعب الأفغاني في جهوده لتحقيق المصالحة الشاملة والسلام الدائم والاستقرار والتنمية في إطار الاجماع الوطني.
كانت هذه تفاصيل خبر " التعاون الإسلامي" تحث الأطراف الأفغانية وقف إطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.