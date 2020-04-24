شكرا لمتابعة خبر عن " لجنة سكن العمالة ": المدارس الحكومية تتسع لـ29 ألف عامل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح رئيس لجنة دراسة أوضاع سكن العمالة، جمعان الزهراني، أن تجهيزات المدارس الحكومية التي خُصصت مساكن مؤقتة للعمال من للحد من انتشار فيروس " كورونا " تتسع لنحو 29 ألف عامل.

ولفت الزهراني إلى أن 4 آلاف عامل في جدة تم إسكانهم في المدارس الحكومية، حيث وُزعوا على 45 سكنا مؤقتا.

ولفت إلى أهم المخالفات المرصودة على العمالة بالمساكن ومنها التكدس داخل غرف النوم، وعدم وجود تهوية، وعدم تحقيق التباعد الاجتماعي، وعدم توفير وسائل السلامة الشخصية من معقمات وكمامات كافية في الغرف.

وشدد على عمل اللجنة لتأمين مساكن مؤقتة في ظل الدعم الكامل والتسهيلات المقدمة من قبل الجهات الحكومية، فضلاً عن تجاوب العمال أنفسهم مع زيارات اللجنة، لكون أن هناك من يهتم لأمرهم.