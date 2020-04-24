شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. لحظة إفطار رجال الأفواج الأمنية في الميدان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثق مقطع فيديو لحظة إفطار رجال الأفواج الأمنية المتواجدين في الميدان في أول أيام شهر رمضان المبارك.

ولم يمنع وقت الإفطار رجال الأمن من ممارسة أعمالهم، حيث وقف بعضهم لأداء مهام واجباتهم لحين إنتهاء زملائهم الآخرين من الإفطار.

يذكر أن ذلك يأتي ضمن الجهود والتضحيات التى يقدمها رجال الأمن في الدفاع عن الوطن، وتحقيق الأمن والطمأنينة للمواطن والمقيم.