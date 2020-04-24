شكرا لمتابعة خبر عن عائض القرني:«قمت بالغناء في عزاء أحد الأقارب وعمي ضربني بالكف» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

روى الداعية عائض القرني، قصته مع رعاية الأغنام وحبه لها منذ الصغر.

وقال "القرني" في برنامج " ست ستون"، ممازحًا إن كل العظماء كانوا يرعون الغنم؛ لذلك اتجه إلى نفس الطريق.

ولفت إلى أنه في إحدى المرات رأى أهل بيته يذبحون الأغنام ويحضرون المائد فظن أن هناك حفلًا ، فجمع الأصدقاء وذهب لإلقاء الشعر والغناء كهدية منه، إلا أن عمه بعد ذلك ضربه بالكف.