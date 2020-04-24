شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. البرد يغطي الجبال شمال نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

أظهر مقطع فيديو البرد يغطي الجبال شمال نجران، مما أثار إعجاب عدد كبير من المواطنين.

وكانت هيئة الأرصاد وحماية البيئة نبهت بهطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة ، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة نجران.

أوضحت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 10مساءً.